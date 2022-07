Blatter et Platini : aux innocents les mains pleines ?

Coup de tonnerre. Sepp Blatter et Michel Platini ont été acquitté par le Tribunal pénal fédéral suisse (TPF) de Bellinzone. Un verdict qui blanchit, du moins judiciairement, les deux accusés sans clore finalement cette incroyable saga car ce procès, et ce qu'il a révélé, ont sensiblement ébranlé la maison FIFA et son actuel président Gianni Infantino, qui était finalement le troisième protagoniste de cette sombre affaire, et sûrement son grand perdant.

En ce 40anniversaire du match France-RFA, Michel Platini verra peut-être les 8 juillet différemment. Cette date sera désormais associée pour lui, et Sept Blatter, à une petite victoire, à la suite de leur acquittement par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone . Pour comprendre la décision du parquet suisse, il s'impose de repréciser les charges retenues concernant l'ancien président de l'UEFA et celui de la FIFA , soit le paiement présumé déloyal de deux millions de francs suisses (1,9 million d'euros) reçu par l'ancien numéro 10 des bleus. Cette somme, rémunérant un rôle de conseil et réclamée de nombreuses années après la conclusion d'un "contrat oral" entre les deux hommes, avait suscité le doute donc une procédure de la part de la justice suisse qui commençait timidement à mettre le nez dans le fonctionnement de la multinationale du ballon rond. Les prévenus ont été finalement relaxés des chefs d'. Cerise sur le gâteau : Michel Platini peut même garder l'argent.Évidemment, l'avocat de ce dernier, MDominique Nellen, ne cache pas sa satisfaction :. De fait, au regard du droit helvète, il n'existe pas de preuves suffisantes d'une quelconque infraction. La légalisation suisse s'avère par exemple très ouverte à la reconnaissance de la "parole donnée" quand par exemple le droit français exige davantage de formalisme écrit. Le réquisitoire du procureur Thomas Hildbrand, qui avait demandé un an et huit mois de prison avec sursis , l'illustrait, ciblant surtout les intentions des deux hommes, évoquant uneafin d'. Il s'étonnait de la concordance entre la demande subite de Michel Platini concernant un