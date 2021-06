Blanka Vlaši? : "Maintenant, c'est moi qui suis la sœur de Nikola"

Le 4 mai 2002, Joško Vlaši? notait dans un petit carnet qu'il était certain que son fils Nikola, alors âgé de quatre ans et demi, allait devenir un jour footballeur professionnel. Deux ans plus tôt, à Sydney, sa fille aînée participait à ses premiers JO. L'éleveur de champions splitois s'y connaît donc en matière de pif. Aujourd'hui à la retraite, Blanka (37 ans) détient toujours le deuxième meilleur résultat de l'histoire du saut en hauteur (2,08 m) et se réjouit de voir son petit frère (23 ans, 25 sélections) exploser sur la scène internationale avec la Croatie. Et si le match face à l'Espagne confirmait que le numéro 10 du CSKA Moscou était bel et bien le nouveau Luka Modri? ?

C'est compréhensible, car c'est seulement son premier grand tournoi international. Mais en Croatie, il est déjà connu depuis un moment, surtout à Split, sachant qu'il est le plus jeune buteur de l'histoire du Hajduk en Coupe d'Europe.Et comme cela fait longtemps que je n'ai pas sauté, pour la jeune génération, on me connaît désormais à travers lui. Avant, c'était le contraire : on parlait de Nikola comme du frère de Blanka. Mais avec le but qu'il a marqué contre l'Écosse, il s'est définitivement fait un prénom. Il disait toujours :Eh bien, c'est chose faite : ce n'est plus, c'est Nikola.En entendant ma voix, vous pouvez imaginer combien j'ai crié lorsqu'il a marqué. Le titulariser contre l'Écosse, c'était vraiment le meilleur moment pour le lancer dans le tournoi. Vous savez qu'on est une famille de sportifs et que c'est mon père qui a commencé à l'entraîner.On savait à quel point il avait du potentiel et il a déjà prouvé, que ce soit depuis ses débuts avec la Croatieou avec le CSKA. Il a appris à devenir un vrai athlète professionnel Lire la suite de l'article sur SoFoot.com