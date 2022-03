Blaise Matuidi : "Notre parole compte au-delà du football"

Non inscrit dans la liste de sa franchise de l'Inter Miami pour la nouvelle saison de MLS en cours, Blaise Matuidi (34 ans) n'a pas laissé le fatalisme le gagner. Devenu aujourd'hui ambassadeur du club de David Beckham, le champion du monde 2018 en a surtout profité pour lancer son fonds d'investissement baptisé Origins. Avec cette volonté, en toile de fond, de faire bouger les lignes chez les sportifs européens. Entretien avec un amoureux de la "tech" qui n'a peut-être pas encore dit adieu au ballon.

"Pour l'Inter Miami, avoir quand même Blaise Matuidi dans son club, c'est toujours un plus pour qu'il s'ouvre à l'international."

Je l'ai vécue comme chaque année, même si en MLS, les vacances sont encore plus longues qu'en Europe. J'en ai profité pour passer encore plus de temps avec les miens, avec ma famille, et pour bosser sur ce que je mets en place en dehors du football. Sans oublier de m'entretenir physiquement, en attendant de retrouver potentiellement un projet.Pas forcément parce que j'étais informé de la situation. J'étais prêt mentalement et j'ai pris de l'expérience avec les années pour avoir suffisamment de recul.Oui, comme tout le monde l'a su, il y a eu un choix du club qu'il a fallu respecter. Ensuite, il fallait trouver un terrain d'entente. Je ne voulais pas forcément prendre de décision rapide, mais finalement, on est parvenus à un accord qui satisfait tout le monde. Aujourd'hui, cela me permet de continuer à m'entraîner tout en donnant une belle image du club. Pour l'Inter Miami, avoir quand même Blaise Matuidi dans son club, c'est toujours un plus pour qu'il s'ouvre à l'international.Les relations ont toujours été bonnes avec le club, je n'avais pas de problèmes à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, je ne suis plus tout jeune et je sais prendre du recul. À partir de là, tout était clair.