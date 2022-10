Blaise Matuidi : "Arbitrer un match de foot, c'est de l'art"

En début de semaine, Blaise Matuidi a enfilé son costume de parrain des Journées de l'arbitrage La Poste, qui se déroulent du 18 au 30 octobre. Après avoir pris le sifflet pour se mettre dans la peau des hommes et femmes en noir ce mardi matin à l'occasion d'un match de jeunes, le champion du monde s'est posé quelques minutes pour partager sa vision de l'arbitrage, à la lumière de cette expérience, et quelques souvenirs.

Ça a été un vrai moment de partage, et j'en ai tiré beaucoup d'enseignements. J'ai eu la chance de prendre la tunique, ça ne va pas mal en plus, hein ?Je pense que j'aurais fait un bon arbitre. J'ai adoré l'expérience, en tout cas. En se mettant à leur place, on se rend compte du niveau athlétique et de la difficulté à prendre les bonnes décisions. C'était aussi sympa de pouvoir échanger avec Stéphanie Frappart et Clément Turpin, qui sont de grands arbitres français.Oui, justement, c'est pour ça que ça a été riche. Je me suis dit qu'on devrait faire ça plus souvent. Pourquoi ne pas mettre régulièrement des joueurs dans la peau des arbitres pour leur faire découvrir le métier ? Aujourd'hui, je me suis dit que les arbitres méritent qu'on leur tire notre chapeau. Le respect, on doit l'avoir, mais là j'ai envie de dire bravo. Ils doivent gérer l'aspect athlétique, le stress, la prise de décisions en quelques secondes à peine, c'est assez exceptionnel. Quand on est joueur, il faudrait être confronté à ce genre de situations, être mis à l'épreuve, comme j'ai pu l'être avec ces jeunes. Là, ils pourraient nous dire :Et encore, ils ont le public, l'environnement hostile, en pro comme en amateur, ça doit être quelque chose.La prise de décision, ça m'a trop marqué. Ce n'était pas le même contexte qu'en Ligue 1 ou dans des matchs importants, mais ça m'arrivait de me diretout en sachant que je ne pouvais pas revenir en arrière. Je me suis mis dans la peau des arbitres, en me mettant en tête que je pouvais me tromper. L'important,