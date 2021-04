Birger Meling : "Jouer le maintien, il faut y être préparé mentalement"

Quasiment condamné à la Ligue 2 au début de l'année civile, le Nîmes Olympique a pris quatorze points depuis la mi-février avant d'affronter Brest, ce dimanche (15h), et a plus que jamais la ferme intention de sauver sa peau dans l'élite. C'est en tout cas la philosophie de son latéral gauche Birger Meling, international norvégien de 26 ans arrivé cet été dans le Gard, qui raconte ses premiers mois en France, son enfance, et en place une sur l'organisation du Mondial 2022 au Qatar. Interview d'un homme venu grandir chez les Crocos.

"Ce n'est pas toujours facile, tu vis des semaines où, parfois, tu dis : "Ah, que cette saison va être longue !", mais je savais qu'en rejoignant Nîmes, cette possibilité de lutter pour le maintien existait."

Je crois qu'un peu à l'image de l'équipe, j'ai pu faire des prestations intéressantes et d'autres un peu moins abouties. Mais cela reste pour moi une belle opportunité que de pouvoir évoluer ici, à Nîmes dans le championnat de France, d'enchaîner les matchs à un niveau plus élevé.Je sentais que j'avais fait le tour en Norvège d'une certaine manière : j'ai eu l'opportunité de gagner à deux reprises le championnat, une fois la Coupe, on a joué l'Europe, les tours préliminaires en Ligue des champions. Le moment était venu pour moi de découvrir autre chose, afin de continuer à développer mon jeu en évoluant à un niveau plus élevé au quotidien. L'opportunité d'arriver en Ligue 1, qui fait partie du top 5 des championnats européens, et qui plus est dans un club comme Nîmes, c'était une belle opportunité pour mon développement personnel.Bien sûr, et j'ai beaucoup réfléchi à cela avant de rejoindre le club, car je savais qu'en rejoignant Nîmes, je n'arriverais pas dans une équipe qui lutterait pour le