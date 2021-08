Billy Ketkeophomphone : "Des gens ont cru que j'étais mort"

A 31 ans, l'attaquant aux 53 matchs en Ligue 1 avec Angers coule enfin des jours heureux. Au bord de la mer du Nord, à Dunkerque, il a retrouvé un équilibre de vie bien loin du tumulte qui a jalonné une carrière où on lui promettait le meilleur il y a encore cinq ans. Mais en septembre 2016, Billy Ketkeophomphone quittait les terrains après une rupture des ligaments croisés. Le début du parcours du combattant.

"Sportivement on a vécu une première saison compliquée mais nous avons atteint l'objectif du maintien. On se devra de faire pareil cette année"

"Mon genou est plus costaud, plus solidifié désormais. Cette blessure

C'était dur, très dur. J'ai eu de la fièvre, des courbatures, mal au nez, à la gorge, ma femme qui l'attrape deux jours après moi... Avec nos enfants ce n'était pas simple. La veille du match de Quevilly (), je ne me sentais pas très bien. Le lendemain j'en parle au staff médical et je suis positif. Du coup direction la maison pour m'isoler. J'ai perdu cinq kilos en même pas deux semaines. Je n'avais plus d'appétit, j'étais sur le canapé toute la journée. Dès que je montais les escaliers j'étais essoufflé, j'avais des montées de chaleur. J'ai pu reprendre la semaine dernière avec le groupe et j'ai déjà repris deux trois kilos, mais c'était une période délicate. Je n'étais pas vacciné, je ne suis pas pour à la base. Pour autant, je ne sais pas si je le ferai même après ça.Je ne connaissais pas du tout ce territoire. Le temps est un peu dur (). Mes enfants sont contents d'être là. Sportivement on a vécu une première saison compliquée mais nous avons atteint l'objectif du maintien. On se devra de faire pareil cette année, même si ce sera sûrement encore plus difficile. Avant d'arriver ici, Grenoble aussi me contacte. Mais le projet dunkerquois me convenait un peu plus dans mes envies, mes valeurs. J'ai vite fait le choix de Dunkerque. Un an après je ne regrette pas, j'ai eu quelques pépins physique au dos qui m'ont ralenti mais là je suis en forme.