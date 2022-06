Billel Omrani, Vert solidaire

Un temps barré par André-Pierre Gignac, Loïc Rémy, Jordan Ayew ou encore Michy Batshuayi à l'Olympique de Marseille, Billel Omrani profite du lifting de Djamel Belmadi pour le début des éliminatoires de la CAN 2023, qui propose une liste revisitée. À 29 ans, l'ancien minot est parvenu à se construire une carrière décente en Roumanie, du côté du CFR Cluj, et touche enfin son rêve du doigt avec les Verts d'Algérie. Parce que la chance n'est que le sourire du talent.

Marseille, ton univers bouché

En dépit des échecs récents avec les Verts ( une Coupe d'Afrique totalement ratée , pas de Mondial ), Djamel Belmadi a choisi de rester à la tête de la sélection algérienne. Mais il avait également promis du changement et une revue d'effectif, à l'amorce d'une nouvelle campagne de qualification pour la CAN ivoirienne, prévue dans un an, déjà. Parmi les sept nouvelles têtes (Mandréa d'Angers, Zedadka de Clermont, Brahimi de Nice, Hamache, Kadri et Benayad étant les six autres), la présence de Billel Omrani détonne. Pas seulement parce qu'un problème de passeport expiré aurait pu le priver du rassemblement, mais aussi parce que l'attaquant polyvalent encore sous contrat avec le CFR Cluj, quintuple champion en titre de Roumanie, pour quelques jours, va enfin connaître le bonheur ultime de représenter son pays d'origine. Un juste retour de flamme, quand bien même la trentaine lui fait des appels de phare, et qui vient couronner une mentalité devenue, au fil du temps, impeccable.Après six saisons pleines dans le cœur étudiant de l'Ardeal roumain (Transylvanie), Billel Omrani a fait ses adieux au CFR Cluj après un énième sacre interne, et sera officiellement un agent libre d'ici quelques jours. Avant de poser ses guêtres ailleurs, le voilà en mesure de s'offrir une parenthèse enchantée avec les Fennecs, du côté d'Oran face à l'Ouganda, puis lors d'un déplacement en Tanzanie. S'il sortira sans doute du banc, l'occasion est rêvée de montrer aux Algériens, qui le connaissent encore peu, que son rôle peut sortir des canons classiques de la cabine d'essayage.Nasser Chamed, international comorien évoluant au Chindia Târgoviște, qui l'a croisé durant quatre saisons avec son ancien club du Gaz Metan Mediaș, décrit, toujours d'après Chamed, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com