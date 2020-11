Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Bilbao s'impose facilement contre Bétis Reuters • 23/11/2020 à 23:11







Bilbao s'impose facilement contre Bétis par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi se concluait la dixième journée de Liga avec un dernier match au programme opposant l'Athletico Bilbao et le Bétis Seville. Les Basques se sont imposés 4-0 sans difficulté grâce à des buts de Ruiz (csc, 9'), Capa (33'), Muniain (59') et Berenguer (68'). Une belle victoire des joueurs de Garitano Gaizka qui remontent à la huitième place du championnat laissant derrière eux les Sevillans à la douzième place de la Liga. Prochain match de l'Athletico Bilbao à MAdrid contre Getafe alors que le Betis recevra Eibar.