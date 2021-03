Big Six et gros zéros

Liverpool reçoit Chelsea ce jeudi pour un sommet qui vaut cher dans la course au top 4. Un choc synonyme de feu d'artifice ? Pas si vite. Les cadors de Premier League ont pris l'habitude de rester muets lors de leurs tête-à-tête. On vous aura prévenus...

LiverpoolChelsea 04/03/2021 à 21h15 Premier League Diffusion sur

Colosses aux pieds fragiles

C'était il y a à peine trois mois. Chelsea assommait Leeds au Bridge (3-1), et Liverpool enchaînait le lendemain en croquant Wolverhampton (4-0). Une autre époque. Celle où Christian Pulisic arrivait encore à marquer. Celle où le public revenait (brièvement) dans les stades. Celle oùetpouvaient encore rêver du titre. Les semaines ont passé, leurs cotes dégringolé. 22 points pris en 15 matchs du côté des Londoniens, et seulement 19 unités récoltées pour le champion sortant. Attendus sur scène pour tenir les rôles principaux, les deux gros se retrouvent dans la fosse, à se battre non pas pour le trône, mais pour un strapontin du top 4. Un strapontin, ô combien précieux pour sauver les meubles, mais loin d'être acquis.Neuvièmes au terme de la 19journée, lesont ouvert une nouvelle page :Frank Lampard,Thomas Tuchel. Plus de stabilité, beaucoup moins de buts encaissés (deux en neuf matchs) et une forme retrouvée : qualif en quarts de la Cup,