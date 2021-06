Bienvenue au prince Phillips

Même pas dix sélections au compteur, et déjà décisif pour son pays dans un Euro : contre la Croatie, Kalvin Phillips a régalé et a largement participé à la courte victoire de l'Angleterre lors de la première journée du groupe D. De quoi envisager de grandes choses, pour le milieu de terrain de 25 ans.

94 % de passes réussis, face à Modri?

L'histoire raconte qu'en 2019, Leeds a refusé une trentaine de millions d'euros pour ne pas s'en séparer. Et que, dans le même temps, l'individu concerné ne se voyait de toute façon pas quitter son club qui évoluait pourtant en deuxième division. Deux ans plus tard, au sortir d'un parcours patient et à l'heure où il vient de connaître ses premières minutes dans une compétition internationale majeure, Kalvin Phillips ne peut que se satisfaire de ces choix. Car ce dimanche 13 juin 2021, après la victoire sur la plus courte des marges de l'Angleterre contre la Croatie permettant auxde bien débuter dans cet Euro 2020, le milieu de terrain qui n'a découvert la sélection qu'en septembre 2020 a convaincu tout le monde. Et c'est un euphémisme.Si le seul buteur de la partie s'appelle Raheem Sterling, opportuniste à l'heure de jeu, le joueur de Leeds a en effet représenté l'homme le plus en vue de la rencontre. C'est d'ailleurs lui qui a servi l'attaquant de Manchester City pour l'ouverture du score en ridiculisant Duje ?aleta-Car d'une percée fantastique, et c'était déjà lui qui avait manqué de faire trembler les filets dès la neuvième minute. Pas mal comme bilan, pour un garçon de 25 piges qui étrennait le maillot de son pays pour la neuvième fois seulement. Si seulement il s'était arrêté là...Parce que,