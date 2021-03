Bientôt une Ligue belgo-néerlandaise ?

Révolution en cours du côté de la Belgique ? Les dirigeants des 25 clubs professionnels belges ont en effet voté ce mardi le lancement d'une étude de faisabilité pour la création d'une "Beneleague". Autrement dit, la première pierre à la fusion des championnats belges et néerlandais. Vers un nouveau géant du football ?

Un intérêt économique et sportif

L'UEFA ne serait pas forcément très chaude pour une Beneleague

Après la Superligue européenne, il existe un autre serpent de mer qui s'affiche depuis longtemps sur le continent, un autre projet gigantesque voulu par un certain nombre d'acteurs du football et qui pourrait bouleverser la hiérarchie du ballon rond : la création d'une "Beneleague". En effet, cela fait maintenant plus d'une dizaine d'années que les présidents des plus grands clubs belges et néerlandais, du FC Bruges à l'Ajax d'Amsterdam, militent pour la mise en place d'un tel championnat transfrontalier, réunissant 16 à 18 clubs des deux pays, afin de soutenir à la fois la compétitivité et la visibilité des équipes.Selon certains, grâce à la densification de la population, les droits TV pourraient dépasser les 103 millions d'euros par an déjà négociés par la Jupiter League et les 80 millions d'euros touchés par l'Eredivisie. Avec, pourquoi pas, la perspective de se rapprocher des tarifs français ? De fait, un marché de 30 millions d'habitants, sur tout le territoire belgo-néerlandais, apporterait des possibilités commerciales très intéressantes, qui devraient attirer des diffuseurs et des investisseurs. Actuellement, les audiences de la Jupiter League et de l'Eredivisie sont un succès à la fois économique et populaire. Fusionner les deux ne pourrait être que positif pour l'ensemble des participants.Côté sportif, le sélectionneur belge, Roberto Martínez, interrogé par la RTBF, est un partisan de cette "Beneleague". Il estime qu'elle pourrait[...]Mais la réalisation d'un tel projet reste néanmoins très compliquée à mettre en place. La question principale, au-delà de l'acceptabilité Lire la suite de l'article sur SoFoot.com