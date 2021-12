Biathlon: Jacquelin et Fillon-Maillet sur le podium, Desthieux perd la tête

Emilien Jacquelin (g) et Quentin Fillon Maillet respectivement 2e et 3e du 10 km sprint de biathlon d'Östersund, le 2 décembre 2021 ( TT News Agency / Fredrik SANDBERG )

Les Français Emilien Jacquelin (2e) et Quentin Fillon-Maillet (3e) sont montés jeudi sur le podium du sprint (10 km) d'Ostersund (Suède), comptant pour la Coupe du monde de biathlon, alors que Simon Desthieux (23e) a perdu sa place de leader du classement général au profit du Suédois Sebastian Samuelsson, le vainqueur du jour.

Quatrième du sprint disputé dimanche sur la même piste, Jacquelin (26 ans) a une nouvelle fois prouvé qu'il était parfaitement remis de sa fracture au poignet gauche survenue l'été dernier. Malgré une faute au tir, il s'est montré très solide sur les skis pour s'offrir son premier podium de la saison.

"La course de la semaine dernière a été mieux maîtrisée de bout en bout mais je suis très content de solidifier mon tir couché et d'avoir réussi à faire les choses un peu plus naturellement sur le tir debout. Il y a encore ce petit quelque qui me manque pour tirer à 5/5 debout mais cela va dans le bon sens", a réagi Jacquelin.

"C'est intéressant de voir que je suis capable de jouer sur plusieurs types de tir. Je me fais plaisir sur des tirs rapides comme aujourd'hui mais le but est d'être un peu plus régulier tout en gardant le naturel. C'est un gros chantier mais je continue à travailler dans ce sens-là", a-t-il ajouté.

En difficulté sur les deux premières courses de la Coupe du monde, Quentin Fillon-Maillet (29 ans), 3e du classement général lors des trois exercices précédents, s'est lui parfaitement racheté en finissant 3e avec un 9/10 à la carabine.

Emilien Jacquelin lors du 10 km sprint de biathlon à Östersund, le 2 décembre 2021 ( TT News Agency / Fredrik SANDBERG )

"Il y avait un peu de revanche et de l'incertitude par rapport à la semaine dernière, a déclaré Fillon-Maillet. Mais j'étais loin d'imaginer que j'allais révolutionner ma forme en skis en quatre jours, donc j'ai été surpris. Je suis très content de la course. Le seul petit bémol, c'est cette dernière balle que j'ai tirée un peu vite. J'aurais bien aimé la mettre pour jouer la victoire. Mais ça me remet en confiance et ça me remet dans le jeu."

Les deux Français n'ont en revanche rien pu faire face au redoutable Sebastian Samuelsson, impressionnant sur la piste. Déjà victorieux du sprint dimanche, le Suédois (24 ans), pourtant auteur d'une erreur au tir, a tout de même terminé avec 18 secondes d'avance sur Jacquelin pour signer le 3e succès de sa carrière.

Simon Desthieux, qui arborait pour la première fois le maillot jaune de leader de la Coupe du monde, devra de son côté rendre la tunique plus vite qu'il ne l'espérait. Le Français, 23e, cède la première position du classement général à Samuelsson.

kn/bpa