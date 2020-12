Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Biathlon : Fabien Claude réalise sa meilleure performance en carrière et offre aux bleus le premier podium de la saison. Reuters • 05/12/2020 à 14:58 Temps de lecture: 1 min







Biathlon : Fabien Claude réalise sa meilleure performance en carrière et offre aux bleus le premier podium de la saison. par Hugo Peres (iDalgo) Pour la deuxième étape de la coupe du monde de biathlon à Kontiolathi, le Suédois Sébastian Samuelsson, deuxième au classement général, s'est imposé pour la poursuite homme 12,5km. Le Suédois s'est imposé avec 15 secondes de plus que son dauphin, Fabien Claude, la surprise du jour. Le Français fini deuxième de cette étape en réalisant sa meilleure performance en carrière et offre le premier podium français masculin de la saison. Il termine cette poursuite avec 3 pénalités au compteur et 4 secondes de plus que le Norvégien Johannes Thingnes Boe qui prend la dernière marche du podium de cette étape, mais qui reste premier au classement général de cette coupe du monde de Biathlon. Fabien Claude, lui, monte à la 17e place du classement général grâce à sa très belle performance du jour.