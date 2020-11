Bertoni : "Maradona est né pour émerveiller les gens"

Daniel Bertoni a formé avec Ricardo Bochini l'un des duos les plus marquants de l'histoire du football argentin, avant de rejoindre Diego Maradona sous les couleurs du grand Napoli de la fin des années 80. Rencontre avec "Petete".



Avec Ricardo Bochini, j'ai formé le meilleur duo de ma carrière, mais ensuite, j'ai eu l'occasion de jouer aux côtés de numéros dix extraordinaires tels que Diego Maradona, Giancarlo Antonioni (ancien meneur légendaire de la Fiorentina, ndlr), Beto Alonso, Mario Kempés, Ricardo Villa... Et aussi contre d'autres grands numéros dix comme Platini, Zico, Cruijff...

Non, à l'époque, il ne pouvait y avoir que deux joueurs étrangers par équipe en Italie. La Fiorentina a fait signer Sócrates et je suis parti à Naples. Avec Diego, nous n'avions pas parlé avant, mais je savais ce dont j'étais capable. J'ai marqué beaucoup de buts là-bas, nous avons terminé troisièmes en championnat lors de ma deuxième saison. Vérone était venu me chercher et je me suis trompé parce que cette année-là, ils ont été champions d'Italie... Mais jouer avec Maradona, que je connaissais du Mundial 82, et dans ce stade, c'était autre chose. Je suis parti en 1986 et Naples a été champion l'année suivante...

Non, nous n'étions pas de grands amis, seulement des coéquipiers. On se voyait peu finalement, il venait parfois aux entraînements, puis au match. Moi, j'avais ma famille, lui la sienne, et un autre train de vie. Il avait son propre entourage... Une fois, je l'ai invité à venir manger une milanesa à la maison, car ma femme les préparait très bien. Il est venu avec son petit frère, avec Claudia (son ex-femme, ndlr). On a passé un bon moment... jusqu'à ce que les gens sur la plage se rendent compte qu'il était là. Ils ont commencé à grimper de tous les côtés sur ma terrasse, c'était la folie !

Écoute, c'est comme si Messi ne va pas