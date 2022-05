Bernardo Silva, au cœur de la City

À deux doigts de quitter l'Angleterre l'été dernier, Bernardo Silva a finalement poursuivi son aventure avec Manchester City pour le plus grand plaisir de Pep Guardiola. Repositionné au cœur du jeu des Citizens, le Portugais brille cette saison, au point de devenir sans doute, avec Kevin De Bruyne, le joueur le plus important de City.

Avec Guardiola, Bernardo a trouvé son Zorro

Manchester City et le Real bataillent depuis 74 minutes lorsque Tony Kroos accroche Oleksandr Zinchenko devant la surface madrilène. István Kovács porte alors son sifflet à la bouche, mais ne va plus loin, constatant qu'un joueur ne s'est pas arrêté de jouer. Plutôt que de lever les bras au ciel pour réclamer une faute, Bernardo Silva s'empare du cuir, l'expédie dans la lucarne de Thibaut Courtois, impassible sur le coup , et scelle la victoire des siens (4-3) . À elle seule, cette action symbolise ce qu'est le Portugais : un formidable joueur, qui saisit toutes les occasions pour laisser ses pieds s'exprimer et qui est surtout devenu un boulon essentiel de la bécane de Pep Guardiola.D'ordinaire si discret, Bernardo Silva a pourtant pris la lumière plus que de raison ces derniers mois. La première fois ? Au mois d'août dernier lorsque son coach annonce en conférence de presse que l'ancien Monégasque souhaite quitter le club et…