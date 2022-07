Bernardeschi, Criscito, Insigne : Toronto et les Italiens du sang

Domenico Criscito, Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi en attendant éventuellement Andrea Belotti. Le Toronto FC comptera bientôt plus d'Italiens dans son effectif que les écuries qui occupent le haut de l'affiche en Serie A. Tout sauf une surprise au regard des finances du club, mais surtout des liens qui unissent la ville et la Botte.

Una storia importante

Le mercato estival n'existait pas encore que déjà un Italien choisissait de rejoindre le Canada. Le Vénitien Giovanni Caboto, ou Jean Cabot dans sa version française, débarque de l'autre côté de l'Atlantique en 1497 après un bon mois de traversée. Cinq cents ans plus tard, trois de ses compatriotes n'ont mis que quelques heures pour rejoindre le Toronto FC. Si, à l'époque, le goût de la découverte avait attiré le navigateur, près d'un demi-siècle plus tard, Domenico Criscito, Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi ont eux répondu à l'appel des billets verts, mais pas que. Forte d'une importante communauté italienne, la ville reine demeure plus que jamais liée à l'Italie., lance Pal Di Iulio, aujourd'hui à la retraite après avoir dirigé pendant 35 ans Villa Charities, un organisme de bienfaisance italo-canadien basé à Toronto. Après avoir vu le jour en Italie, le septuagénaire immigre au Canada en 1956, comme beaucoup de ses compatriotes :Après avoir vu les flux migratoires vers le Canada stoppés par l'arrivée au pouvoir de Mussolini, les Italiens, surtout ceux du Sud, fuient massivement après la guerre. Tant et si bien qu'aujourd'hui, 500 000 à 750 000 d'entre eux peuplent la région de Toronto, de quoi en faire. Un argument de poids pour la franchise MLS au moment de convaincre ses trois nouvelles recrues., explique Andrea D'Amico, l'agent de Criscito qui a également participé aux venues de Bernardeschi et Insigne.D'autant plus que depuis ces années-là, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com