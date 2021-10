Bernard Tapie, la gauche et l'OM au centre

Bernard Tapie a aussi été un homme politique français. Et comme souvent chez ce personnage balzacien, le mélange des genres s'avéra la règle. Le foot n'était donc jamais loin. Notamment dans son combat contre l'extrême-droite ou sa volonté de convertir sa famille politique, la gauche, au culte de l'entreprise et de la réussite individuelle.



Antifa en costard

Éric Zemmour s'est fendu d'un tweet d'une hypocrisie sans fard, au moment d'évoquer la disparition de Bernard Tapie :Il oubliait sûrement ce moment, en 2016, où face à lui l'ancien ministre de Mitterrand et ex-président de l'OM lui lâcha :. Il avait reconnu alors dans le polémiste, qui n'avait guère l'habitude de la contradiction en direct, cette extrême-droite qu'il combattit toute sa vie et à laquelle il ne laissa jamais passer un racisme qu'il ne s'amusait guère à tolérer par complaisance., balançait-il sans nuance en 1992. Une ligne de conduite à laquelle il n'a jamais dérogé.Cet engagement fut l'une des rares constance de sa carrière politique d'ailleurs, y compris lorsqu'à la tête de l'OM, il s'entendit avec certaines franges des ultras pour faire le ménage dans les tribunes et donner au Vélodrome son actuel visage dans une cité qui se donne, électoralement parlant, pourtant fortement au FN puis au RN (bien plus que la capitale). Il appuya de la sorte par exemple la montée en puissance des South Winners et accorda aux diverses associations ultras la vente des places dans les virages. Si cette convergence des intérêts fit beaucoup fantasmer, l'attitude de celui désormais qualifié de "Boss" dans le monde des gradins témoignait d'une flair certain pour l'écosystème phocéen et la compréhension que le foot porte en lui des enjeux sociaux et politique, qui le dépasse et peuvent servir au-delà. D'autres par la suite essayèrent plus ou moins de l'imiter entre le vieux port et le stade, sans y parvenir aussi bien.Bernard Tapie resta un personnage complexe qui accompagna la “sociale-démocratie” française, sa famille d'origine Lire la suite de l'article sur SoFoot.com