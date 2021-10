Bernard Tapie est mort à l'âge de 78 ans

Le "Boss" s'est éteint.

L'homme aux mille vies s'est éteint.Bernard Tapie est décédé ce vendredi à l'âge de 78 ans alors qu'il luttait contre un double cancer de l'œsophage et de l'estomac depuis 2017. Propriétaire de l'OM entre 1986 et 1994, l'entrepreneur a largement contribué au retour des Phocéens sur le devant de la scène nationale, mais surtout à leur arrivée parmi les cadors européens de l'époque. Le point d'orgue de son parcours olympien est évidemment la victoire en Ligue des champions face à l'AC Milan le 26 mai 1993. Son départ est terni par les affaires de corruption dont lui et le club font l'objet, avec notamment l'affaire VA-OM ainsi que la rétrogradation en D2.Avant le football, Tapie avait déjà investi dans le sport en montant l'équipe cycliste La Vie claire, avec pour but d'entourer du mieux possible Bernard Hinault. Sous sa houlette, le Blaireau a remporté son troisième Tour d'Italie et son cinquième Tour de France en 1985. Il a également été propriétaire d'Adidas au début des années 1990, participant au nouveau souffle de la marque allemande, dépassée par Reebok et Nike lorsque l'homme d'affaires arrive aux commandes. Politiquement, il a occupé les postes de député des Bouches-du-Rhône et de député européen. Tapie a également été ministre de la Ville pendant quatre petits mois entre 1992 et 1993.La rédaction de SO FOOT présente ses sincères condoléances à ses proches.