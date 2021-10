Bernard Tapie est encore mort

Personnage hugolien, comme réchappé d'un roman du XIXe siècle, l'ancien président de l'Olympique de Marseille aura connu un destin surnaturel. Sa fureur de vivre, héritée pour partie de son enfance à la Dickens dans le Bourget des années 1950, l'aura conduit à toutes les expériences : vendeur de télés, chanteur yéyé, pilote de F3, repreneur d'entreprises en perdition, patron d'une équipe cycliste, député puis ministre, taulier d'Adidas, comédien, et tant de choses encore. Annoncé à de multiples reprises fini, ruiné, à la rue, insolvable, il s'est toujours relevé jusqu'à ce dimanche matin, vaincu par un cancer métastasé. Bernard Tapie est mort ; pour de bon cette fois.

Tout le monde a oublié ou presque. Dans les arcanes du Stade de France, le 12 juillet 1998, sur le coup de 23h30, Didier Deschamps arrive au micro de TF1. Les premiers mots du capitaine des Bleus, tout nouveaux champions du monde, sont pour... Bernard Tapie., affirme-t-il quand on lui demande ce qui a changé dans le football français. À l'époque, l'ancien président du club phocéen est un paria. Moins d'un an plus tôt, il en a terminé avec sa peine de prison à la suite de sa condamnation dans l'affaire VA-OM pour " corruption et subornation de témoin ". 165 jours d'incarcération à la Santé, puis à Luynes et aux Baumettes de février à juillet 97. Son entrée dans la maison d'arrêt parisienne a même été retransmise en direct dans les journaux télévisés de 20 heures. Les Deschamps, Desailly, Barthez et Boghossian savent que le "boss" ne joue pas pour être deuxième. Fin 1983, il avait relancé Bernard Hinault, blessé à un genou et pas sûr de retrouver son niveau, comme on joue au bonneteau. Il avait alors adossé la Vie Claire, une de ses boîtes portée sur le bio, à cette nouvelle aventure cycliste. Deuxième du Tour, le Blaireau avait resurgi des limbes en fin de saison en raflant le Grand prix des nations et la Lombardie. Pour pimenter le, il pique Greg Lemond à Renault l'année d'après et offre des salaires princiers. L'Américain gagne un million de dollars par saison, le double d'Hinault. "(une autre entreprise de la holding Tapie),"