Bernard Laporte: saint patron du rugby

Le XV de France, équipe nationale de rugby. crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Devenu en une quarantaine d'années une figure incontournable du rugby, voire du sport français, Bernard Laporte a connu plusieurs vies. Si en cette période de reconfinement, le président de la Fédération française de rugby, réélu en octobre 2020, se bat pour obtenir auprès du gouvernement des aides pour tout le sport français, il reste un personnage sulfureux dans le viseur de la justice.

Bernard Laporte, un survivant

C'est le visage du rugby français. Tour à tour joueur, chroniqueur, entraîneur, ministre, mais également chef d'entreprise et aujourd'hui président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte est incontournable dans le milieu de l'ovalie. Le demi de mêlée a su, tout au long de son parcours, se faire une place. Un destin inattendu.

Né en 1964 à Rodez, Bernard Laporte tombe très jeune amoureux du ballon ovale. Brillant sur le terrain, il aurait toutefois pu stopper définitivement sa carrière à l'âge de 20 ans à la suite d'un grave accident de voiture. Traumatisme crânien. Une semaine de coma. A son réveil, le diagnostic est sans appel: pour Bernard, le rugby, c'est fini.

Cette sentence impossible à entendre pour le jeune aveyronnais l'incite à redoubler d'efforts pour retrouver le terrain sous les couleurs du CA Bègles. C'est là qu'il fait la rencontre de Vincent Moscato, Serge Simon et Philippe Gimbert. Cette première ligne, surnommée à l'époque les «Rapetous», ravit en 1991 le championnat de France.

Le sauveur du Stade Français

Si l'envie de jouer est toujours là, celle d'entraîner une nouvelle génération de sportifs s'impose. En 1993, Bernard Laporte devient entraîneur et s'occupe, deux ans plus tard, d'une équipe de deuxième division: le Stade Français.

C'est l'époque «Ber le dingue», surnom donné par les joueurs. On rigole peu avec Laporte. L'homme est exigeant et autoritaire, mais sa méthode porte ses fruits. 3 ans après avoir repris en main le Stade Français, il porte l'équipe jusqu'à la finale du championnat de France qu'elle remporte ainsi qu'une Coupe de France. Le personnage intrigue et en 1999, Bernard Laporte devient sélectionneur de l'équipe de France. Il est à ce jour le seul entraîneur du XV de France à ne jamais avoir été joueur en équipe nationale.

L'entraineur Bernard Laporte

Le palmarès de Laporte en équipe de France s'avère mitigé selon les spécialistes. Il y a les succès éclatants, comme les quatre victoires de l'équipe de France au Tournoi des Six Nations en 2002, 2004, 2006 et 2007, mais sur un total de 98 matchs disputés sous sa tutelle, la France en perd près du tiers (34 défaites et 2 nuls).

Ces résultats sont en dessous de ceux des sélectionneurs qui l'ont précédé. Pourtant, Bernard Laporte reste près de 8 ans à la tête des Bleus. Une période durant laquelle le sportif devient aussi un homme d'affaires: bars, restaurants, campings, casinos, vignobles, immobilier, conférences... Bernard Laporte investit tous les domaines.

Une star est née

En 2007, il anime l'émission hebdomadaire Direct Laporte sur RMC, rédige une chronique à Métro, commente les matchs sur TF1 et continue d'animer son propre blog. Par ces diverses interventions, il devient le visage incontournable du rugby français et bientôt du sport à l'échelle hexagonale avec sa nomination par le gouvernement Fillon au titre de secrétaire d'Etat chargé des Sports jusqu'en 2009. Puis c'est le retour au monde de l'ovalie avec en 2011 le RC Toulon et son élection en 2016 à la présidence de la Fédération française de rugby.

Au secours du sport français

En une quarantaine d'année, Laporte est devenu une célébrité. Ce personnage identifié par tous les français est reconnaissable à ses coups de sang mémorables et à son langage parfois fleuris. Qui donc appelle-t-on à la rescousse en pleine crise sanitaire pour sauver les fédérations sportives? Bernard Laporte.

Petite victoire pour l'ex sélectionneur des Bleus. Le gouvernement va allouer, sous la forme de différentes mesures, près de 400 millions d'euros pour soutenir le sport professionnel et amateur face à la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19. Les activités en clubs devraient également être de nouveau autorisées à partir du mois de décembre 2020. Malgré les affaires, dont une récente mise en garde à vue, Bernard Laporte a su mouiller le maillot.

