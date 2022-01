Bergerac s'offre Saint-Etienne et un nouvel exploit

Bergerac (N2) verra les quarts de finale de la Coupe de France pour la première fois de son histoire et n'a toujours pas encaissé de but. Fou !

Bergerac 1-0 Saint-Etienne

Nouvel exploit pour le verrou bergeracois.Timides en début de match, les locaux mettent vingt bonnes minutes avant de véritablement rentrer dans ce match sous l'impulsion du très actif Sam Ducros. Privés de ballon et obligés de cavaler pour le récupérer, les hommes d'Erwan Lannuzel peinent à apporter du danger sur le but de Paul Bernardoni auteur d'une belle sortie loin de ses cages (38). Les Stéphanois possèdent le cuir mais manquent cruellement de créativité et de précision dans les trente derniers mètres pour réellement faire trembler les Périgourdins.Même scénario en deuxième période, les Bergeracois font le dos rond et tentent de piquer en contre sans se créer d'occasions. Les Verts semblent revenus avec de meilleurs intentions et Bouanga allume une première mèche des vingt-cinq mètres, bien détournée par le portier bergeracois (60). Il faut finalement attendre le dernier quart d'heure pour ce que ce match s'enflamme. Dans sa surface, Camara ne parvient pas à dégager correctement un ballon qui traîne, Escarpit en profite et ouvre le score pour le BPF. Les Verts réagissent dans la foulée mais Nordin est finalement trop court au moment de reprendre une reprise de volée complètement manquée de Bouanga. Les dernières minutes offrent plusieurs balles de 2-0 aux Périgourdins mais Escarpit ne parvient pas à conclure après avoir effacé Bernardoni (89) et Tressens ne redresse pas suffisamment le cuir pour cadrer sa frappe (90). Suffisant toutefois pour les locaux qui s'imposent face à une deuxième équipe de Ligue 1 après le FC Metz en 32et rejoignent les quarts pour la première fois de leur histoire.Paul Bernardoni signe lui aussi un bel exploit : se faire éliminer deux fois en Coupe de…