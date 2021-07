Bergame, et la vie reprit

À Bergame plus qu'ailleurs, les aventures de l'équipe de Mancini sont suivies avec un enthousiasme qu'on n'avait plus vu depuis longtemps pour l'équipe nationale. Et ce n'est pas qu'une question de football.

Combien de temps s'est-il écoulé entre le tir au but transformé par Jorginho et la première détonation ? Quinze secondes ? Trente ? Une chose est sûre : le premier boom n'a pas mis longtemps à se faire entendre. Il a été suivi par le boom d'un autre pétard, puis par un premier fumigène, avant que le premier feu d'artifice illumine le ciel.À Bergame, mardi dernier, sitôt la qualification pour la finale de l'Euro acquise, la foule s'est réunie dans la ville basse, à Porta Nuova, comme elle le fait chaque fois qu'elle a quelque chose à célébrer. Concert de klaxons, véhicules utilitaires transformés en chars de parade contenant jusqu'à plus d'une dizaine de passagers, chants de victoires, défilés de types torse nu en vespa, le drapeau italien enroulé autour du cou comme une cape : l'ordinaire de l'explosion d'une ville italienne après une grande victoire.Une chose frappait, néanmoins : la jeunesse des participants. Certes il y avait de très jeunes enfants sur les épaules de leurs parents, venus sans doute les tremper dans la passion du football comme Obélix dans sa marmite ; certes il y avait des retraités descendus humer, peut-être pour la dernière fois, une odeur qui a dû leur rappeler la divine surprise du Mundial espagnol de 1982 ; mais surtout, il y avait des jeunes. Des filles et des garçons qui, à vue de nez, devaient être encore dans les poussettes lors du dernier titre de la sélection italienne, en 2006, et pour qui la Nazionale n'a, au fond, dominé le football que dans les livres d'histoire et les récits de leurs aïeux. Une génération élevée sans candidat crédible au Ballon d'Or et pour qui une victoire italienne internationale de renom, c'est un doublé de Diego Milito en finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich avec l'Inter Milan. C'était en 2010 : une autre vie.Personne ne l'a dit trop fort, mais cela sautait aux yeux : à Bergame en particulier, cette fête avait une saveur particulière. Parce que l'équipe de Mancini compte, dans son effectif, six joueurs à être passés par l'Atalanta Bergame (Leonardo Spinazzola, Alessandro Bastoni, Rafael Toloi, Manuel Locatelli, Matteo Pessina, Bryan Cristante) et que son allant sur le terrain doit beaucoup à celui initié par Gian Piero Gasperini à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com