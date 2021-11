Benzema, pour l'exemple

Karim Benzema a été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Il a décidé de faire appel puisque son avocat Me Sylvain Cormier rejette cette " peine très sévère, injuste et sans preuve ". Le feuilleton n'est donc pas terminé sur le plan judiciaire. Toutefois cette première décision du tribunal clarifie le flou qui existait depuis qu'avait éclaté " l'affaire de la sextape ", sans pour autant résorber les fractures qui se cristallisent autour de l'attaquant du Real de Madrid.

Motifs subjectifs

Le tribunal correctionnel de Versailles a été pour une fois très clair, indiquant que Karim Benzema (qui ne s'est jamais présenté en personne devant la cour). Pour les juges, l'infraction de complicité est donc caractérisée, et leur main n'a, semble-t-il, pas tremblé pour frapper lourdement ce personnage public. La suite de l'avis s'avère justement à ce propos plus ambiguë, car elle renvoie à l'image et la moralité de Karim Benzema, en se basant essentiellement sur les écoutes policières. Bref, on lui reproche de n'avoir fait preuve d', y compris d'avoir exprimé. Même avérées, et malheureusement certains enregistrements sont assez éloquents, on ignorait que ces attitudes puissent constituer un délit. De même, il a été rappelé son devoir d'exemplarité en tant que star du football. Une fois encore, on se demande, légalement, en quoi cette assertion peut servir à fonder une condamnation ou représenter une circonstance aggravante.Toute la problématique et le problème du cas Karim Benzema se situent dans cette double argumentation et les zones d'ombre qu'elle laisse planer, surtout autour d'une figure aussi controversée du foot tricolore. On n'a jamais simplement jugé un homme qui aurait franchi la ligne rouge de la loi. De ce point de vue, son rôle dans la tentative de chantage auprès