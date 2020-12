Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Benzema permet au Real Madrid de s'en sortir contre Bilbao Reuters • 16/12/2020 à 00:21 Temps de lecture: 1 min







Benzema permet au Real Madrid de s'en sortir contre Bilbao par Léo De Garrigues (iDalgo) En match avancé de la 19e journée de Liga, le Real Madrid, pourtant en supériorité numérique presque tout le match, a peiné pour s'imposer face à l'Athletic Bilbao (3-1). Dès la 13e minute, Raul Garcia a laissé ses partenaires à 10 après avoir reçu un deuxième carton jaune. En ouvrant le score juste avant la mi-temps Toni Kroos pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score mais Ander Capa a égalisé au retour des vestiaires. Longtemps accrochés, les Merengue s'en sont remis à Karim Benzema auteur d'un doublé en fin de match. Le Français a marqué 6 buts cette saison en Liga. Au classement, le Real Madrid revient à hauteur de la Real Sociedad et l'Atletico Madrid en tête, alors que les Colchoneros ont deux matchs à rattraper. L'Athletic Bilbao pointe au 13e rang.