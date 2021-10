Benzema, la ligue du justiciable

Il y a près de six ans, la vie et la carrière de footballeur de Karim Benzema ont pris un tournant indélébile, lorsque le joueur du Real Madrid fut placé en garde à vue, le 4 novembre 2015, pour " complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs " envers Mathieu Valbuena. Lui et quatre autres personnes sont jugées à partir de ce mercredi au tribunal correctionnel de Versailles dans l'affaire de la sextape. Retour sur 2177 jours de remous judiciaires.

Karim embrigade Karim

290 buts avec le Real Madrid. En inscrivant le cinquième but madrilène ce mardi face au Shakhtar Donetsk, Karim Benzema est entré un peu plus dans l'histoire desen devenant le quatrième meilleur buteur du club. Encore impliqué sur quatre des cinq réalisations, le Français marche toujours autant sur l'eau, et personne ne semble pouvoir rivaliser. Pourtant, le grand rendez-vous de sa semaine n'était ni à Kiev, ni à Barcelone ce week-end, mais bien à Versailles, où ce sont des faits bien moins glorieux qui lui seront rappelés. Rembobinons.Tout commence en juillet 2014 lorsque Axel Angot, sorte d'informaticien introduit auprès des footballeurs, aide Mathieu Valbuena à retrouver des données que son téléphone semblait avoir perdues., expliquait-il au magistrat-instructeur. Trop curieux, il fouille et tombe sur une sextape réalisée par celui qui évoluait encore à l'OM. Angot ne supprime pas la vidéo et retombe dessus au printemps 2015, lorsqu'il fait du tri dans son ordinateur.Ça tombe bien : avec Mustapha Zouaoui, un homme proposant divers services de chancellerie aux footeux, ils doivent 25 000 euros à Nicolas Marin, ancien attaquant de Saint-Étienne et d'Auxerre. Ils décident d'élaborer un plan pour soutirer cette somme à Valbuena afin d'éponger leur dette. Ils passent d'abord par Djibril Cissé pour contacter leur cible. Sans succès. Puis ils se tournent vers Younes Houass, un proche de l'effectif marseillais de l'époque. Ce troisième homme parvient à joindre Valbuena, alors à Clairefontaine, en juin 2015, mais celui-ci Lire la suite de l'article sur SoFoot.com