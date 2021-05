Benzema, Giroud, Koundé, Thuram : l'intégralité de la conférence de presse de Didier Deschamps sur la liste des 26 pour l'Euro

Rien ne ressemble plus à une conférence de presse de Didier Deschamps, qu'une autre conférence de presse de Didier Deschamps. Sauf que celle suivant l'annonce de sa liste pour le prochain Euro fut suffisamment marquante pour être immortalisée. Benzema, Giroud, Benzema, Tolisso, Benzema, les médias, Benzema, Koundé, Benzema, Thuram, Benzema : voici les 34 minutes passées par le sélectionneur sur l'estrade en (quasi) intégralité.

Je ne suis pas un magicien, Karim non plus. Ça s'est passé là, aujourd'hui, on ne peut pas faire machine arrière. Voilà, c'est fait.

Deschamps déconfine Benzema

Bonsoir.Par rapport aux surprises, je vous confirme que ma fonction n'est pas de faire des surprises. Qu'il y ait des gens qui soient surpris par mes choix, ça a toujours été le cas. Qu'il y en ait plus ce soir que les autres fois, pourquoi pas. Par rapport à Karim, euh... Il y a une étape importante, c'est le fait qu'on puisse se voir et discuter ensemble. Ça, c'est la première étape. Après, j'ai pris le temps de réfléchir, d'avoir mon ressenti, d'analyser ce qu'on s'est dit. Alors, je suis désolé, mais je ne parlerai pas du contenu de notre discussion qui a eu lieu...Je ne vous donnerai ni l'heure, ni le lieu, ni la date, mais c'était il y a un moment quand même. Comme je l'ai toujours dit - et ça faisait peut-être rire certains d'entre vous -, je n'ai dit à aucun moment que Karim Benzema n'était pas sélectionnable. Il l'a toujours été. Vous allez sûrement me demander : pourquoi maintenant et pas avant ? Mais je ne suis pas un magicien, lui non plus. Ça s'est passé là, aujourd'hui, on ne peut pas faire machine arrière. Voilà, c'est fait.