Benzema, 33 ans, l'âge du kif

La génération 87 fête ses 33 piges en 2020. Ça ne rajeunit personne mais pour Karim Benzema, ce n'est pas vraiment un problème. Toujours aussi fort et plus épanoui que jamais, le Madrilène a trouvé le bonheur en plus du chemin des filets. Sans doute son plus beau but.

Le beau mais jamais l'inutile

Les quelques pattes d'oie qui dessinent des passes en profondeur de ses yeux malicieux vers ses oreilles n'y changent rien. Karim Benzema a toujours l'air d'un enfant. Le même gosse qui a posé ses valises à Madrid un jour de juillet 2009. Le même joueur que beaucoup, après ses débuts espagnols, n'imaginaient pas voir sur cette photo un jour. Le calendrier de l'avant 2020 a été dépecé de 13 chocolats quand Florentino Pérez enfile ses souliers les plus lustrés. Ceux des grandes occasions. Roberto Carlos a sans doute eu plus de mal à enfiler son jeans, mais il est également présent, comme Karim Benzema et ses claquettes. Floqués des numéros 527 et 528, les maillots que tiennent le Brésilien et le Français ne signifient pas qu'ils sont voisins de chambre à l'hôtel. Le gamin de Bron est devenu le joueur étranger le plus capé de l'histoire du Real Madrid mais ça, c'est presque anecdotique. Car ce samedi, Karim Benzema souffle ses 33 bougies et il semble avoir obtenu ce qu'un homme peut espérer de mieux dans sa vie : du bonheur et de la sérénité.33 ans, l'âge du kif. Le chiffre vaut ce qu'il vaut mais il représenterait, selon une étude réalisée en 2012 par le site anglais, l'âge du bonheur. Pour abonder dans ce sens, la psychologue Donna Dawson résumait : "". Une excellente analyse du jeu de Karim Benzema, si jamais Donna a des envies de reconversion. Physiquement, l'ambassadeur de la "" n'a jamais été aussi fort. Quant à l'enthousiasme, l'amour du jeu, il se porte pour le mieux.Aussi anecdotique que magnifique, sa passe du dos, comme Ronaldinho en son temps, face à l'Athletic Club, est un condensé de ce que le Lyonnais aime : le beau mais jamais l'inutile. L'agréable mais jamais le futile. On pourrait parler de son jeu de tête, exceptionnel de tous temps, mais réapparu sur le devant de la scène, ou de son amour des grands Lire la suite de l'article sur SoFoot.com