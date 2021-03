Benoît Payan : "Si McCourt ne tient pas ses promesses, il finira avec du goudron et des plumes"

La crise à l'Olympique de Marseille a mobilisé tous les acteurs de la ville. Maire de Marseille depuis le 15 décembre 2020, Benoît Payan est monté en première ligne pour soutenir les groupes de supporters et demander des explications à Frank McCourt, propriétaire américain du club. À quatre mois des élections départementales et régionales, il faut croire que le foot est devenu une question éminemment politique. Depuis son bureau face au bassin du Vieux-Port, l'élu marseillais nous livre ses impressions et annonce son intention de marquer à la culotte le milliardaire de Boston pour qu'il tienne ses engagements.

"Avec la nomination de Pablo Longoria à la tête du club et de Jorge Sampaoli à la tête de l'équipe, il n'y a plus de revolver sur la table, la situation est apaisée."

Oui, j'ai été rassuré. C'était vraiment le moment pour qu'il vienne et qu'il prenne des décisions pour éteindre l'incendie. En tant qu'actionnaire et en tant que propriétaire de l'OM, il fallait arrêter l'hémorragie et l'incendie allumé quelques semaines plus tôt. Le feu couvait depuis trop longtemps déjà. Il a nommé Pablo Longoria à la tête du club, il a annulé les mises en demeure adressées aux groupes de supporters, je crois que c'était le minimum pour faire redescendre la pression et que les gens puissent se retrouver autour d'une table. Maintenant, il lui appartient, puisqu'il a réaffirmé sa volonté d'être propriétaire de l'OM, de mettre les moyens pour redéfinir un projet sportif. Il doit le faire avec son staff et avec les supporters.Les Marseillais sont comme Saint-Thomas, ils ne croient que ce qu'ils voient. Avec la nomination de Pablo Longoria à la tête du club et de Jorge Sampaoli à la tête de l'équipe, il n'y a plus de revolver sur la table, la situation est apaisée. Maintenant, la balle est dans le camp de McCourt pour continuer à avancer des solutions.Il a la grinta et il a un caractère éruptif et volcanique qui peut correspondre à notre ville. On va lui laisser le temps de s'acclimater et on va vite voir ses possibilités, mais je pense qu'il a Lire la suite de l'article sur SoFoot.com