Benoît Letapissier : "Pour que Soyaux garde le cap, nous avons besoin de l'argent promis par la FFF"

Avec l'acquisition de la Ligue 1 par Mediapro, le collège de la Ligue 1 a décidé de verser 6 millions d'euros aux clubs de D1 Arkéma pour soutenir le football féminin. Les équipes rattachées à un club professionnel ont touché 508 000 euros alors que les clubs amateurs (Issy, Fleury et Soyaux) se sont contentés de 175 000 euros. Les présidents de ces trois clubs, dont Benoît Letapissier (Soyaux), sont montés au créneau pour dénoncer cette inégalité dont ils sont victimes. Alors que la FFF leur a promis une aide conséquente, ces derniers n'ont reçu qu'une partie du premier versement prévu, et n'ont plus de nouvelles malgré les nombreux appels du pied de Benoît Letapissier, qui se voit menacé d'une relégation administrative par la DNCG.

"On est retourné voir la FFF en leur disant que ce n'était pas normal qu'il y ait une telle disparité."

"On est retourné voir la FFF en leur disant que ce n'était pas normal qu'il y ait une telle disparité."

Canal +, le détenteur des droits, doit normalement verser directement aux clubs ce qui leur revient. Mais ils ont décidé de le verser à la FFF qui se charge de répartir la somme entre les clubs. Habituellement, la Fédération nous verse une aide Arkema de 90 000 euros en plus d'un budget "licence club", qui est calculé pour chaque club en fonction du nombre de licenciées, de la possibilité d'avoir une équipe réserve et U19 Nationaux.Au départ, seules les équipes rattachées à un club professionnel pouvaient toucher quelque chose. Les trois autres clubs (Issy, Fleury et Soyaux, NDLR) ont été mis de côté. On est retourné voir la FFF en leur disant que ce n'était pas normal qu'il y ait une telle disparité. Pour compenser cette inégalité, nous avons reçu cette lettre de Noël Le Graët qui nous a confirmé que nous allions toucher une compensation.Nous ne sommes pas rattachés à un club professionnel comme Lyon, Paris ou Bordeaux qui eux, touchent une somme plus importante. Cette saison, Noël Le Graët nous a promis une enveloppe bonus autour de 540 000 euros. Il ne restait plus qu'à savoir le calendrier des versements, que nous n'avons jamais reçu. Nous avons envoyé une lettre recommandée à Noël Le Graët et des mails pour avoir plus d'informations. Finalement, c'est