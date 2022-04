Benoît Costil et Gaëtan Poussin : les goals volants de Bordeaux

Écarté depuis son altercation avec les ultras bordelais, et les accusations de racisme qui ont suivi, Benoît Costil pourrait effectuer son retour en tant que titulaire, ce dimanche à Nantes. Avec pour impératif de réussir une grosse performance, avant son éventuel retour au Matmut-Atlantique, dans une semaine face à Nice.

Nantes Bordeaux le 24/04/2022 à 15:00 Ligue 1 Uber Eats Diffusion sur

Un choix sportif, assure Guion

Le feuilleton bordelais, déjà très sombre depuis la reprise du club par King Street, est en train de vivre l'un de ses arcs les plus glauques. Et c'est dans les buts qu'il se déroule. Le 20 mars dernier, à la mi-temps de Bordeaux-Montpellier, Benoît Costil et Florian Brunet, porte-parole des Ultramarines, ont une altercation, après laquelle le gardien rejoint les vestiaires en faisant signe aux ultras qu'ils sont. Excédés, les supporters conspuent Costil, et l'accusent d'avoir eu des comportements racistes. Accusations qu'ils confirmeront dans un communiqué. Depuis, le gardien international, défendu par ses coéquipiers et qui a porté plainte, a perdu sa place de titulaire au profit de Gaëtan Poussin. Le portier de 23 ans gardait déjà le but bordelais depuis six rencontres, avant le retour de blessure de Costil.Aux Girondins, se prénommer Gaëtan n'est a priori pas une mauvaise chose, lorsqu'on ambitionne le poste de gardien de but. Mais n'est pasqui veut. Et l'international U19, qui, avant cette saison, n'avait disputé qu'une seule rencontre de Ligue 1, en mai 2019, l'a expérimenté. Au diapason de l'équipe lorsqu'il palliait la blessure du titulaire, la période post-Montpellier a été plus compliquée pour lui, même si les Girondins n'ont concédé qu'une défaite, particulièrement face à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com