Benoît Cheyrou : "Avec Gerets, c'était très très chaud pendant la mi-temps"

Après une carrière bien remplie, passée entre Lille, Auxerre et Marseille, avec en point d'orgue un titre de champion de France avec l'Olympique de Marseille en 2010, Benoît Cheyrou et son délicieux pied gauche se sont livrés au jeu du Best of/Worst of.

Vidéo

Je pense que c'est Éric Gerets. C'était dans le vestiaire avec Karim Ziani à l'époque en Coupe de France, un match contre Carquefou avec l'OM. Je peux vous assurer que c'était très très chaud pendant la mi-temps.Sûrement le titre de champion de France avec l'Olympique de Marseille. Je peux également citer ce but au Parc des princes avec l'OM contre le PSG. On gagne 3-0, je marque le troisième but. Quand on gagne 3-0, pour moi, c'est le score parfait. C'est clair, net et sans bavure. C'était le troisième but, au Parc des princes avec le maillot de l'OM. Un beau but en plus, petit pont sur Sylvain Armand, frappe du pied droit. Oui, c'était ma plus belle joie au Parc.Quand on va à Lorient, en 2011, je crois qu'il devait rester 5 ou 6 matchs de championnat. Là-bas, il y avait un synthétique, on est menés au score, on fait un mauvais match, on égalise, et il doit rester cinq ou dix minutes. Sur… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com