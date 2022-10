Benoît Angelini, président du FC Paris-Arc-en-Ciel : "Faire des blagues comme ça, c'est un peu aberrant"

Ce dimanche, Iker Casillas a secoué Twitter en annonçant être gay. Les réactions ont volé dans tous les sens, avant que l'ancien portier du Real Madrid ne supprime son tweet quelques minutes plus tard, évoquant un "piratage". L'Espagnol a beau avoir partagé un message d'excuses et de soutien à la communauté LGBTQ+, il n'en reste pas moins que ce triste épisode a mis en exergue les difficultés que connaît le football à s'ouvrir à tous les types d'orientations sexuelles et à lutter efficacement contre toute forme de discriminations. Benoît Angelini, le président du FC Paris-Arc-En-Ciel, club de football LGBT-friendly ouvert à toutes et à tous, fait le point.

"Cela montre que la question LGBTQ+ dans le sport de haut niveau n'est pas une priorité. On se demande s'il y a un travail de sensibilisation dans le football."

Pour moi, derrière tout ça, il y a deux problèmes. Tout d'abord, j'étais un peu atterré, parce que les joueurs actuels sont censés être sensibilisés à tous ces débats. On sait qu'il y a beaucoup d'humour sur les réseaux sociaux, et que les sujets des LGBTQ+ et du coming out sont plus sensibles que d'autres. Que des footballeurs - mine de rien informés aujourd'hui - d'un certain standing et d'un certain âge (Casillas a 41 ans, Puyol 44 ans, ndlr) fassent des blagues comme ça, c'est un peu aberrant. Le second problème, c'est la légèreté avec laquelle ils ont abordé ça. Cela montre que la question LGBTQ+ dans le sport de haut niveau n'est pas une priorité. On se demande s'il y a un travail de sensibilisation dans le football.Oui, il a bien résumé le problème. Ces joueurs-là restent tout de même des références, notamment pour des jeunes adolescents qui sont en pleine croissance et en plein questionnement. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte, mais ça peut faire des ravages. Josh Cavallo est légitime de parler, il est le seul footballeur en activité à avoir annoncé son homosexualité. Il est le seul porte-drapeau, donc le seul à pouvoir réagir là-dessus. Le fait qu'il soit seul en dit long, c'est symptomatique de tous ces problèmes.