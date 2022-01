Benjamin Stambouli : "J'étais prêt à m'engager dans l'armée"

Ah ça ! On a un large éventail de choix. En arrivant, j'ai demandé quels numéros étaient disponibles, on m'a dit de choisir celui que je voulais. J'en ai tenté deux-trois, mais ils étaient déjà pris à chaque fois, donc j'ai proposé le 90, et celui-là était dispo. C'est un clin d'œil à mon année de naissance, mais aussi à ma génération à Montpellier, celle qui a remporté la Gambardella en 2009. Avant de signer à Adana, je n'ai eu que deux aperçus de la Turquie, avec Schalke. Une fois en Ligue des champions, quand on joue à Galatasaray. On fait 0-0 là-bas, dans un concert de sifflets, c'était impressionnant. Et la deuxième fois, c'est quand Ozan Kabak a signé chez nous. Des supporters de Gala basés à Gelsenkirchen sont venus à l'entraînement pour l'encourager et lui dire qu'il n'était pas tout seul ici.Non, j'ai rejoint le club en stage de présaison avec d'autres recrues et quand on est rentrés à Adana, on était assez éparpillés. J'étais avec trois autres joueurs dans le même avion, tandis que Mario Balotelli était sur un vol séparé. Lui a eu droit à l'accueil auquel on s'attend en Turquie. Mais ça ne m'a pas vexé, je suis assez éloigné de ce genre de truc. Je n'aime pas trop les projecteurs, je préfère me concentrer sur le foot. Après, si on me dit que des supporters m'attendent à la sortie de l'aéroport, ça fait toujours plaisir, je ne vais pas passer exprès par la porte de derrière pour leur échapper ! C'est juste que ce n'est pas le domaine dans lequel je me sens le plus à l'aise.

