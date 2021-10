Benjamin Santelli : "À Bastia, les supporters meurent pour le Sporting"

À 29 ans, Benjamin Santelli est le Bastiais du moment. Après avoir récupéré son trophée de meilleur joueur du match après le derby corse contre Ajaccio, il prend le temps de revenir sur la remontée du club en Ligue 2 et sur un début de saison plein de surprises, à l'image de sa carrière.

"Cette victoire contre l'ACA, elle est pour Mathieu Chabert, car il y a contribué aussi. Il aurait mérité d'être sur le banc pour ce derby."

Je ne connaissais pas ce record, mais c'est toujours un plaisir d'entrer dans l'histoire du club avec des buts ! Mais je reste humble, je suis loin de tout ça encore. Je ne vais pas faire le prétentieux après quelques buts en Ligue 2, je sais d'où je viens. André est une référence à Bastia, un des joueurs historiques du Sporting, qui a marqué les supporters quand le club était au haut niveau. Alors si je peux faire un peu comme lui, je prends... Ce derby, avec la victoire au bout, ça nous a fait beaucoup de bien. Depuis le début de saison il ne nous manquait pas grand-chose, on faisait de bonnes prestations, mais souvent nous n'étions pas en réussite et du coup on était en manque de points. Sur ce match, nous avons réussi à être efficaces dans les deux surfaces, et on prend enfin trois points qui nous soulagent.C'est sûr que c'était compliqué à vivre. Dans le football, le premier maillon de la chaîne qui saute, c'est le coach. On sait tout ce que Mathieu nous a apporté au club, il nous a fait monter deux fois et nous a ramenés dans le monde pro. On a fait de bonnes prestations depuis le début de saison dans le contenu, mais il nous manquait toujours quelque chose. L'an dernier en National, ça passait, mais là en Ligue 2, on voit qu'il manque quelque chose. C'est sûr qu'on a notre