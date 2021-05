Benjamin Nivet : "Je suis l'André Agassi de l'Aube"

À peine remis de ses émotions avec le titre de l'ESTAC et le maintien du Stade Malherbe de Caen, Benjamin Nivet s'apprête à vibrer pendant deux semaines au rythme des petites balles jaunes. L'ancien milieu de terrain, qui a écrit une page d'histoire du tennis aubois en passant 13 tours au tournoi de Troyes en 2019, parle service-volée, Yannick Noah et revers à deux mains avant le début de la quinzaine. En se mouillant, forcément, sur la question du GOAT.

"J'aime bien le revers à deux mains, surtout quand mon adversaire monte au filet et que je peux faire

Très jeune. À 2-3 ans, j'avais déjà une raquette dans la main parce que mon père et ma grande sœur jouaient au tennis. Dans mon village, à Brou, les terrains de tennis étaient à côté de ceux de foot. Du coup, quand mon père allait jouer au foot, je le suivais au foot, et quand il allait jouer au tennis, je le suivais au tennis.Yannick Noah ! En 1983, j'ai 6 ans quand il gagne Roland. Je n'ai pas trop de souvenirs de l'époque, mais j'ai revu pas mal d'images après coup. Il donnait des émotions, c'est ça que j'aimais chez lui. Il donnait beaucoup sur le terrain, il offrait du spectacle, c'était un jeu plaisant à regarder. Et j'appréciais l'homme aussi. C'était un tout. Noah était mon joueur préféré avec Mats Wilander. J'ai l'impression de jouer un peu comme lui.Je me retrouvais un peu en Wilander : j'ai un peu le même coup droit, le revers à deux mains, et j'aime bien rester au fond du court. J'adorais quand il faisait son lob en revers, l'adversaire montait au filet, et lui, il avait son petit lob à deux mains, magnifique. Un jeu particulier que j'appréciais, moins offensif que d'autres, mais très technique et très intelligent.Exact, c'est un peu le jeu espagnol. Sur terre battue, ils sont souvent en fond de court, et David Ferrer était un joueur qui ramenait beaucoup.Non, non, non. Je suis l'André Agassi de l'Aube plutôt... par la coupe de cheveux !