Benjamin Mendy, l'OM chevillé au corps

Formé au Havre, Benjamin Mendy s'est révélé au cours de trois saisons fructueuses à Marseille avant de partir faire les beaux jours de l'AS Monaco, de Manchester City et des Bleus. Un passage sur la Canebière qui a largement marqué le natif de Longjumeau, qui suivait déjà de près les exploits olympiens depuis le centre de formation du club normand et qui n'a jamais caché son affection pour l'OM, qu'il retrouve mercredi soir.

Manchester CityMarseille 09/12/2020 - 21:00 Ligue des champions - J6 Diffusion sur

Dario Benedetto arrive à Marseille ? Benjamin Mendy s'enthousiasme immédiatement et félicite l'Argentin lorsqu'il inscrit un triplé à Nîmes quelques mois plus tard. L'OM remporte enfin un Classique après près de neuf ans de disette face au PSG ? Chambrage en règle des supporters parisiens sur Twitter dans la foulée. Un internaute lui demande s'il souhaite revenir dans le club qui l'a révélé au plus haut niveau un jour ? La réponse ne se fait pas attendre :Les anecdotes sont multiples pour illustrer l'attachement de Benjamin Mendy à l'Olympique de Marseille et plus largement à la ville dans laquelle il a joué pendant trois ans. Un passage qui l'a notamment vu s'offrir une collaboration improbable avec le rappeur Jul, lui aussi grand supporter du club, en 2015. Autant de preuves de l'affection du joueur formé au Havre pour les champions Lire la suite de l'article sur SoFoot.com