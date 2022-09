Benjamin Corgnet : "Je n'aurais jamais rêvé ni espéré cette carrière"

Benjamin Corgnet a profité de la fin des vacances pour faire part de sa retraite, à l'âge de 35 ans. Le moment idoine pour demander à l'élégant milieu passé par Dijon, Lorient, Saint-Étienne et Strasbourg de revenir sur sa carrière.

"Il y a beaucoup de fierté quand je repense à ma carrière parce que je pars vraiment de loin."

Ça faisait quelque temps que j'avais réfléchi à ça. J'avais fini la saison à Bourg-en-Bresse, en National, et je pensais en recommencer une en entamant une reconversion en parallèle. Finalement, ça ne s'est pas fait. J'ai donc décidé d'arrêter et d'entamer directement ma reconversion. Ce n'est jamais évident à prendre, comme décision. Ça fait deux ans que je suis parti de Strasbourg, que j'en ai fini avec la Ligue 1. Le projet de Bourg m'avait bien tenté, surtout que ça me permettait de revenir dans la région lyonnaise, où l'on a acheté notre résidence, mais dans l'idée, je savais qu'après cette année et demie de contrat, je pouvais passer à autre chose et entamer ma nouvelle vie.Dans un premier temps, je vais passer mon Dugos. Ça se fait par correspondance, sur deux ans, avec l'école de management de Lyon, ça permet de connaître toutes les bases d'un club. Beaucoup de joueurs l'ont fait pendant leur carrière parce qu'il faut être rattaché à une structure. Je ne suis plus joueur, mais je vais pourrait tout de même le faire avec Bourg-en-Bresse et d'une manière un peu plus approfondie. Ça suppose que je devrais venir deux fois par semaine au club, dans le cadre des modules que je vais passer, mais aussi pour comprendre un peu plus en détail la structure d'un club.Je ne sais pas. Je le fais avec Bourg parce que j'ai fini là-bas, parce que j'ai de bonnes relations avec le président, parce qu'il y a un projet assez sérieux qui se met en place ici. Maintenant, je dois aussi voir de mon côté ce qui peut me plaire. Pour le moment, je me dis que je préférerais rester du côté du sportif, mais le fait de balayer tous les secteurs, ça va peut-être me donner envie d'aller dans un domaine auquel je ne pense pas actuellement. En tant que joueur, on ne connaît rien de la structure… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com