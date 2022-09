Benjamin Bourigeaud, roi de Rennes

Ce vendredi midi, le Stade rennais a officialisé la prolongation de Benjamin Bourigeaud pour trois années jusqu'en 2026 quelques semaines après avoir vu le milieu excentré commencer sa sixième saison avec le club breton. Si le Nordiste naturalisé breton ne cache pas avoir eu l'envie de découvrir autre chose, il assure vouloir continuer à "écrire l'histoire avec le SRFC". Une histoire dont il fait déjà partie, avec un statut de légende qui n'est pas usurpé.

Ce ne sera jamais l'homme d'un seul club, mais Benjamin Bourigeaud est entré un peu plus dans la légende du Stade rennais et dans le cœur de ses supporters. Ces derniers ont pu sabrer le cidre ce vendredi midi, moment choisi par le SRFC pour révéler un secret de polichinelle : le milieu de terrain est désormais lié aux Rouge et Noir jusqu'en 2026, soit une prolongation de trois ans pour celui dont le bail précédent prenait fin en juin prochain. La bonne nouvelle a été annoncée par son fils Timão, 6 ans, coqueluche d'un public rennais qui l'a vu grandir au fil de ses apparitions sur la pelouse du Roazhon Park après les matchs. Dans une vidéo sur le thème de la rentrée , le blondinet aux cheveux bouclés apparaît en train de bosser les mathématiques et la conjugaison, ce qui lui permet d'écrire un très mignonsur son cahier pour mettre définitivement fin au suspense., a rebondi le paternel quelques minutes plus tard en conférence de presse.Ce n'est pas un joueur qui a prolongé l'aventure dans la capitale bretonne, c'est une famille.

"Avoir le soutien de la famille Pinault, ça a joué dans le fait de vouloir rester ici. Quand l'actionnaire veut que tu fasses partie de son équipe les années prochaines... Je n'aurais jamais imaginé ça auparavant." Benjamin Bourigeaud

Écrire l'histoire

