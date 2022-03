Benito Floro : "Plus Benzema est près du but, mieux c'est"

Ancien entraîneur du Real Madrid entre 1992 et 1994 et directeur sportif de la Casa Blanca en 2005-2006, Benito Floro a observé le huitième de finale retour entre le Real et le Paris Saint-Germain depuis la région de Valence, où il coule des jours heureux. Après une bonne nuit de sommeil et les idées bien claires, l'homme de 69 ans analyse la remontada madrilène, la prestation de Benzema et la nouvelle liquéfaction du PSG.

Ce match était beau parce que cela rappelle les grandes soirées européennes du Real, mais, en tant qu'admirateur du football, j'ai été déçu par la manière dont Paris a joué. C'est une équipe considérée comme faisant partie de l'élite, et elle ne peut pas montrer autant de lacunes en aussi peu de temps. Le PSG a marqué son but, et ensuite... À Valence, on a l'habitude de dire la: ils ont perdu les pédales. Après le premier but madrilène, Madrid s'est relevé : Benzema est arrivé dans la zone où il est le plus efficace, le Real s'est lancé et il a gagné. Paris aurait dû être plus actif. J'ai vu beaucoup de joueurs marcher pendant le match, peu de connexion. Dans la globalité, Paris a mal joué son match.Quand je vois Karim aller une ou deux fois vers la gauche, ça me va. Mais l'endroit où il pèse le plus, c'est dans la demi-lune juste devant la surface. Benzema a énormément de qualités, mais là où je l'apprécie le plus, c'est dans la zone centrale. Benzema possède une bonne impulsion, une bonne condition physique, une excellente technique et une qualité de frappe. Dès lors, l'axe de l'attaque est l'endroit où il bénéficie le plus au Real Madrid. Plus il est près du but, mieux c'est.S'il continue à ce rythme et à cette efficacité-là, je crois que seul le physique va l'arrêter. Mais il en a encore sous la semelle... Et s'il veut améliorer encore ses chiffres, je le répète : ce ne sera pas sur le côté où il va peut-être marquer un joli but, mais ce sera dans l'axe où il pourra marquer deux, trois ou quatre buts en une rencontre. Il est parfaitement capable de réaliser ce genre de performance.