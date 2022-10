Benfica-PSG : Souviens-toi l'été 2020

Deux ans après y avoir perdu la finale de C1, le PSG est de retour à l'Estádio da Luz. Sauf que beaucoup de choses ont changé entre-temps. Que ce soit les joueurs, les entraîneurs, le public - qui était absent lors de la finale face au Bayern Munich - ou même l'ambiance qui ne semble plus être aussi belle qu'à l'été 2020.

Il n'y a pas besoin de rester longtemps à Lisbonne pour comprendre que cette ville respire le football et se déchire entre les supporters du Sporting et ceux du Benfica. Il n'y a même pas besoin de poser un pied sur le sol de la capitale pour le comprendre, un coup d'œil à travers le hublot de l'avion suffit, puisque la première chose qu'un passager voit de Lisbonne est l'Estádio da Luz, suivi de l'Estádio José Alvalade trois secondes plus tard. Comme pour faire comprendre à tous ceux qui viennent manger des délicieuses pastéis de Belém que leur séjour ne doit pas se résumer à manger des pastéis de Belém. Sur les panneaux publicitaires, sur les écrans à l'aéroport, dans les cafés, le football est partout. Et dans la capitale, le football se traduit par deux mots : Benfica et Sporting. Les deux clubs étant en Ligue des champions, la cohabitation se fait facilement. Le mardi, ce sont les supporters desqui sortent dans les rues avec le maillot vert sur le dos une fois la bitoque du midi digéré et le soleil qui tape comme si l'automne n'existait pas. Et le mercredi, c'est au tour de ceux de Benfica de faire de même. Et inversement en fonction du jour du match. Idem dans les journaux où Rúben Amorim truste les unes deetà la veille de ce Benfica-PSG qui est pourtant attendu par toute la ville. Déjà car les Français sont nombreux dans la capitale lisboète où il n'est pas rare d'entendre la langue de Molière. Mais surtout car cette rencontre ressemble fort à une finale de ce groupe H, les deux équipes ayant 6 points…