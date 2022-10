Benfica-PSG : que s'est-il vraiment passé aux abords du Stade de la Luz ?

Palpations dérangeantes des parties intimes, doigts au niveau de l'anus et autre accueil musclé des forces de l'ordre portugaises font l'objet de nombreuses plaintes de la part des supporters du PSG depuis mercredi dernier, en marge du match contre Benfica. Récit d'une journée sous tension, malgré l'esprit de fête globale qui continuait de planer autour de l'évènement.

De la fête à l'horreur pour les supporters parisiens

Un témoignage. Puis deux, dix et une avalanche. Les voix des supporters parisiens s'élèvent un peu plus chaque jour quant aux évènements survenus à l'Estádio da Luz, le mercredi 5 octobre. En marge de la rencontre opposant le Sport Lisboa e Benfica au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, de nombreux fans du club français se sont plaints du traitement reçu dans la capitale portugaise. Organisation médiocre, police violente, fouilles corporelles beaucoup trop poussées... tels sont les principaux motifs de plaintes des membres du Collectif Ultras Parisiens et des autres supporters ayant fait le déplacement à Lisbonne. Inacceptables, ces allégations mettent aussi le doigt sur ce qui n'est malheureusement pas un épiphénomène au Portugal.Mardi soir, veille du match, alors que certains des 3200 supporters parisiens profitent du voyage pour faire la fête dans le quartier très animé du Bairro Alto, de premiers heurts éclatent avec la Polícia de Segurança Pública (PSP), après qu'un supporter parisien s'en soit pris à un officier de celle-ci. Il est placé en détention tandis que 25 autres supporters sont identifiés. La journée de mercredi ne s'annonce dès lors plus sous les meilleurs auspices. Le rendez-vous est donné au groupe parisien à 16h30, au carrefour touristique de la Praça de Comércio. Départ pour le stade prévu à 18h, dans des rames de métro privatisées., assure Ben, membre du CUP. Une fois arrivé à ladite station, la situation ne fait qu'empirer., précise Ben.Guillaume, supporter du PSG vivant à Lisbonne, rejoint le cortège à ce moment-là., explique-t-il.