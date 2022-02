Benfica fait douter l'Ajax

Uniquement poussé dans ses derniers retranchements par Benfica dans la dernière demi-heure, le guerrier Ajax a abusé des risques et s'est logiquement fait rattraper en contre, à l'Estádio da Luz (2-2). Démon puis ange, Sébastien Haller a poursuivi sa moisson européenne tel un chasseur sachant chasser, mais l'issue de ce trépidant huitième de finale demeure incertaine.

Benfica 2-2 Ajax

Haller Haller, sans ne jamais revenir

Larguées dans la course au titre au Portugal et pas forcément face à des vents plus propices en dehors du rectangle vert, étant donné les rumeurs de match truqués entourant le club depuis une semaine , lesde Benfica se sont heurtées à la maîtrise technique d'une formation amstellodamoise prête à embrasser de nouveau les traits de son exaltante saison européenne version 2018-2019. Du moins, jusqu'à cette dernière demi-heure enflammée, au cours de laquelle les hommes de Nélson Veríssimo ont retrouvé leur supplément d'âme, pour instaurer le doute dans la tête d'Ajacadies excessivement joueurs.Après avoir posé les bases de sa mainmise territoriale, l'Ajax sort l'épée du fourreau en usant de ses schémas préférentiels. Et ne se limite pas au sens du spectacle d'Antony, auteur d'un petit pont d'entrée de jeu sur Weigl. Dérouté, Grimaldo manque son contrôle et laisse Mazraoui délivrer un centre au cordeau pour son capitaine, Dušan Tadić, qui assure avec classe sa reprise (). Pour autant, Benfica se rebiffe grâce aux coups de rein de Rafa Silva, et Pasveer doit s'employer pour éviter une égalisation prématurée. Le dinosaure de 38 ans ne peut pourtant rien lorsque Mazraoui glisse : le centre fort au sol de Vertonghen heurte la pointe du pied de Sébastien Haller, contraint de planter contre son camp ().Mais l'actuel meilleur buteur de l'édition en cours de la Coupe… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com