Benfica crucifie l'Ajax

Sensation à la Johan Cruyff Arena : équipe-frisson de la phase de groupes et présumée favorite de son huitième de finale, l'Ajax s'est fait surprendre par le Benfica, ce mardi (0-1). Un résultat qui, cumulé au nul de l'aller (2-2), pousse les Lanciers vers la sortie. Frustrant, tant ils ont dominé la partie. Mais logique, au fond, puisqu'ils n'ont jamais su concrétiser.

Ajax 0-1 Benfica

Darwin fait sa loi

La douche froide. Trois semaines après un nul haletant à Lisbonne (2-2), l'Ajax a dominé de la tête et des épaules la manche retour, ce mardi à Amsterdam. Mais les partenaires de Sébastien Haller n'ont jamais concrétisé leurs occasions et se sont fait punir dans le dernier quart d'heure, lorsque Darwin Núñez a inscrit l'unique but de la partie (0-1). Outsiders en puissance à l'issue d'une phase de groupes dévastatrice, les Ajacides prennent donc la porte dès les 8es de finale. Quant aux Aigles, d'un courage admirable et d'un réalisme implacable, ils seront les invités surprises des quarts.Ce premier 8e de C1 à la maison depuis trois ans, l'Ajax a envie de l'attaquer tambour battant. D'emblée, les Amstellodamois posent le pied sur le ballon et plantent leur tente dans la moitié de terrain adverse. Le début d'un long siège, animé par les raids de Noussair Mazraoui, la vista de Dušan Tadic et les projections de Steven Berghuis, qui allume le premier pétard du gauche à l'entrée de la surface (26). S'ils n'hésitent pas à tenter leur chance (huit frappes en première période), les protégés d'Erik ten Hag sont cependant trop imprécis pour tromper Odysseas Vlachodimos, seulement obligé de faire valoir ses qualités devant Antony (35) et Ryan Gravenberch (36). Acculés, les Aigles tiennent vaillamment le choc mais ne dépassent presque jamais la ligne médiane. Qu'importe : au moment de rallier les vestiaires, ils sont encore totalement dans le match.Les Lanciers poursuivent sur leur lancée après la pause. Le match est à sens unique, oui, mais la domination néerlandaise demeure désespérément stérile. Meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison (onze réalisations), Sébastien Haller se fait très discret et peine à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com