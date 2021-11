Ben Yedder, le baromètre de Monaco

Transparent dimanche dernier lors de la défaite à Brest (2-0), Wissam Ben Yedder doit montrer son meilleur visage ce jeudi face au PSV Eindhoven pour aider l'AS Monaco à se rapprocher de la qualification, mais aussi pour maintenir sa place en équipe de France, alors que Didier Deschamps doit annoncer sa liste à 14 heures.

"J'ai toujours cette faim de vouloir faire plus"

Dimanche sur la pelouse du Stade brestois, Wissam Ben Yedder a montré tout ce qu'on n'aime pas voir chez un attaquant : l'incapacité à se créer une occasion, une mauvaise agressivité et de la nervosité. Averti à la 81minute pour un coup de coude dans le visage de Lilian Brassier, le capitaine monégasque a de nouveau montré sa mine des mauvais jours, alors qu'il restait sur une pente ascendante (six buts lors des cinq derniers matchs de championnat). Remplacé par Youssouf Fofana dans la foulée de son coup de sang, le joueur de 31 ans est loin d'avoir fait honneur à son statut de leader, et cela, au pire des moments, puisque l'ASM s'inclinera face au relégable brestois (2-0). Un geste qui illustre aussi ses difficultés à rester, comme son club, constant et serein sur la longueur.Alors que les résultats de l'AS