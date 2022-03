Ben Dickinson, 11 ans et 102 kilomètres pour lutter contre la faim

Comme beaucoup d'enfants de son âge, Ben Dickinson se rêve en footballeur professionnel. En attendant de sortir du lot crampons aux pieds, le Nord-Irlandais de 11 ans l'a fait avec ses baskets en parcourant 102 kilomètres en l'espace de dix jours jusqu'à Old Trafford, où il est arrivé samedi. Une initiative qui, couplée à une vente aux enchères et à une cagnotte en ligne, lui a permis de financer plus de 115 000 repas. Et de s'inscrire dans les pas de son idole Marcus Rashford.

"Si Rashford lui disait de nager jusqu'à Manchester, il le ferait probablement"

Marcus Rashford fait des émules. En 2020, en pleine pandémie de Covid-19, l'attaquant de Manchester United avait crevé l'écran, bien au-delà du monde du football, en se battant pour nourrir les enfants défavorisés. Un engagement notamment porté via l'association FareShare, dont il est l'ambassadeur depuis deux ans . Ben Dickinson n'a pas (encore) ce statut, mais le garçon a aussi apporté sa pierre à l'édifice. Et on ne parle pas d'un caillou, mais d'un sacré rocher : en marchant plus de 100 kilomètres de Larne à Old Trafford, ce jeune fan desa réussi à financer plus de 115 000 repas. Petit, mais costaud.Passionné de football et amoureux de United, comme son père, le jeune Ben s'est mis en tête d'aider les enfants les plus modestes en voyant Marcus Rashford montrer la voie. Et le Nord-Irlandais n'en est pas à son coup d'essai., rembobine son père Andrew.Résultat : plus de 8000 euros récoltés en faveur du Northern Ireland Children's Hospice, un établissement qui s'occupe d'enfants gravement malades au nord de Belfast., poursuit le paternel.Une aventure dans laquelle Lire la suite de l'article sur SoFoot.com