Ben Arfa-Stéphan : histoire de courbes

Près d'un an et demi après la fin de son histoire avec le Stade rennais, Hatem Ben Arfa va remettre les pieds au Roazhon Park ce vendredi soir à l'occasion de la rencontre entre Rennes et Bordeaux. À l'époque, le joueur de 33 ans avait mis un point final à son histoire avec le club breton en taillant publiquement le jeu proposé par Julien Stéphan, qui préfère aujourd'hui retenir les bons moments et la chance d'avoir pu croiser la route d'un garçon pas comme les autres.

Ben Arfa, la nouvelle quête inachevée

Au moment de remettre les pieds au Roazhon Park ce vendredi soir, Hatem Ben Arfa devrait voir défiler quelques souvenirs de sa parenthèse rennaise. Il y aura sans doute ce premier but marqué contre Jablonec, celui de la première victoire en phase de poules de la Ligue Europa dans l'histoire du club breton. Il y aura aussi ce récital contre Nantes en Coupe de la Ligue, les sifflets du public après une prestation indigente contre Reims, ou encore les soirées européennes de rêve contre le Betis ou Arsenal. Et quand il faudra emprunter le couloir menant aux vestiaires, celui qui faisait office de zone mixte dans le monde d'avant, Ben Arfa se souviendra peut-être de ce jour de printemps où il a décidé de mettre fin à son aventure en rouge et noir tout seul, comme un grand.Nous sommes deux semaines après le miracle de Saint-Denis, l'euphorie du sacre en Coupe de France n'est pas encore retombée, et Ben Arfa se présente face à la presse avec un message à faire passer après un nul décevant contre Guingamp, le voisin fraîchement relégué en Ligue 2., lâche-t-il sans sourciller.Son choix, il le connaît déjà à ce moment-là : à deux journées de la fin du championnat, Ben Arfa vient de jouer son dernier match avec le Stade rennais, qu'il plaque en adressant un drôle de taquet à son entraîneur Julien Stéphan.