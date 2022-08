Ben Arfa au PSG : Du Paris magique au pari tragicomique

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Le 56e épisode est consacré à l'arrivée en grande pompe d'Hatem Ben Arfa au Paris Saint-Germain à l'été 2016. Libre de tout contrat et ardemment courtisé, le milieu offensif est accueilli comme un prince par le champion de France. Des attributs qui lui seront rapidement retirés avec tout le temps passé sur le banc (seulement neuf titularisations), puis sa mise au ban.

Les textos de Jean-Michel, l'appel de Nasser

Percée foudroyante contre Caen, frappe magistrale au Parc des Princes, petit chef-d'œuvre face au Gazélec, triplé contre le Stade rennais... Hatem Ben Arfa régale l'Hexagone en 2015-2016, exercice qu'il conclut avec 17 buts et 6 passes décisives, une place dans l'équipe type des Trophées UNFP et une nomination au titre de joueur de l'année. Le magicien azuréen en a étourdi plus d'un. Ses numéros de charme ont largement séduit, et suscité certains appétits... Le président Jean-Pierre Rivère estime avoiret le 28 juin 2016, le boss du Gym doit se résoudre et mettre fin au faux suspense :Trois jours plus tard, le verdict tombe : HBA réaliseet s'engage pour deux ans avec le Paris Saint-Germain, quadruple champion de France en titre. Le Petit Prince, au Parc.Jean-Michel Aulas avait pourtant placé ses pions. Très tôt, à coups de textos envoyés dès le mois de février pour signifier à son ancien joueur son intérêt., glisse-t-il carrément sur beIN Sports à la mi-mai., explique Ben Arfa dansÇa se bouscule au portillon, et le Barça tient la corde un bon moment., admet alors le joueur,