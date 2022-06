Belgique-Pays-Bas : autopsie d'une branlée

En étant ridiculisés à la maison face aux Pays-Bas pour le compte de la première journée de la Ligue des nations (1-4), les Diables rouges ont appris trois choses : qu'ils ne mangeaient plus à la même table que les autres grosses sélections européennes, qu'il fallait sûrement tout changer pour ne pas s'effondrer à nouveau au Mondial, et enfin que Roberto Martínez n'avait toujours pas l'intention de métamorphoser quoi que ce soit.

Martinez, encore sans défense

Il l'avait annoncé avant même le premier rendez-vous de la compétition , Kevin De Bruyne n'allait pas enfiler son plus beau costume pour cette nouvelle édition de la Ligue des nations. Problème, il ne s'attendait pas à ce que tous ses coéquipiers prennent le même chemin. Malmenés pendant toute la partie par desséduisants (1-4) , les Diables rouges n'avaient plus encaissé quatre pions à la maison depuis octobre 2010 (4-4 contre l'Autriche), et ont surtout enregistré la plus lourde défaite dans le derby depuis un 4-0 en avril 1976. Autant de signes pointant la fin de l'état de grâce – s'il a vraiment existé – de la génération dorée.Autant le dire, quand Virgil van Dijk lâche cette petite phrase en zone mixte à la fin du match, il vient tout simplement de mettre le doigt là où ça fait mal. Pendant 90 minutes, la défense belge - pas aidée par un milieu de terrain qui avait rendu les armes passé le quart d'heure de jeu - a vécu un véritable cauchemar. Mais avant de faire le constat et de donner raison au colosse de Liverpool, il faut tout même assurer qu'une telle performance était prévisible. En grande difficulté lors du Final 4 de la dernière édition de la Ligue des nations, la ligne à trois des Diables rouges n'avait fait que de la figuration face à l'Italie (2-1) , les courses dans la profondeur de Berardi et les percées de Barella dans le cœur du jeu, quelques jours après avoir fait preuve de laxisme face à la bande à Benzema et Mbappé (3-2). Alors forcément, quand on garde le même système, aussi bourré d'errances défensives et composé des mêmes profils, il ne pouvait décemment pas en être autrement. Ainsi, faute de densité dans… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com