Belgique-Italie : à la croisée des chemins

À l'Allianz Arena de Munich, ce vendredi à 21H, Belges et Italiens croiseront le fer pour s'offrir un ticket à destination du dernier carré de cet Euro 2020. Un choc au sommet entre deux nations aux trajectoires diamétralement opposées depuis leur dernier face-à-face à l'Euro 2016.

BelgiqueItalie Le 02/07/21 à 21h Diffusion sur

Le moment est venu pour la Belgique

Au moment de pénétrer sur la pelouse de l'antre du Bayern, ils seront une douzaine de joueurs à pouvoir dire. Certes, ce n'était pas en Allemagne, mais en France que la Belgique et l'Italie ont croisé le fer pour la dernière fois. Reste qu'une dizaine de Diables rouges, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois ou encore Kevin De Bruyne en tête, étaient présents ce soir où laavait déjoué tous les pronostics en muselant une Belgique bien décevante. Une soirée où Emanuele Giaccherini et Graziano Pellè avaient connu leur moment de gloire, une soirée qu'Antonio Conte avait su faire basculer dans l'irréel au vu des forces en présence. Et dire que cinq ans plus tard, tout a déjà changé.Si Thibaut Courtois était logiquementau sortir de cette entrée en matière en 2016, pas mal d'hectolitres d'eau ont coulé sous les ponts jusqu'à ce jour. La Belgique n'est pas devenue la première nation FIFA par hasard, tout comme Romelu Lukaku qui s'est transformé en une redoutable machine de guerre à la pointe Lire la suite de l'article sur SoFoot.com