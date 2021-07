Belgique, génération rouillée

Battue par l'Italie (1-2) ce vendredi à l'Allianz Arena de Munich au terme d'un match intense et très plaisant, la Belgique est éliminée dès les quarts de finale de l'Euro 2020. Un nouvel échec pour la génération dorée du plat pays qui court depuis sept ans après un titre majeur en vain. Sauf que le temps presse et ne joue pas en sa faveur.

L'heure de la Belgique est-elle passée ?

2014, 2016, 2018, et maintenant 2021. Pour la quatrième fois de suite depuis son retour parmi les meilleures équipes nationales au monde, la Belgique va de nouveau repartir bredouille d'une compétition internationale. Malgré une phase de poules brillamment relevée et après avoir sorti le Portugal, champion d'Europe en titre, en huitième de finale, les Diables Rouges ont chuté en quarts de cet Euro 2020 face à l'Italie, au terme d'un duel aux airs de choc des Titans. Comme en 2016, Eden Hazard et ses coéquipiers s'arrêtent donc sans même voir le dernier carré de la compétition, même si, contrairement à l'humiliation subie par le Pays de Galles il y a cinq ans, ils ont cette fois dû s'incliner, malgré un très bon match, face à une équipe réaliste, en réussite et incroyablement soudée. Une défaite qui rappelle combien le temps est précieux, et que chaque nouvelle déception rapproche la Belgique d'une terrible hypothèse : cette génération dorée, peut-être la plus belle de l'histoire du plat pays, pourrait se dissoudre dans un avenir proche sans rafler le moindre trophée d'envergure (Coupe du monde ou Euro). Une aberration.Si l'échec de 2014 pouvait s'expliquer par un manque d'expérience au plus haut niveau face à une équipe argentine qui avait déjà roulé sa bosse, la défaite contre le Pays de Galles en 2016 constituer la sortie de route sur laquelle s'appuyer pour le futur, et la chute contre la France s'apparenter à une réussite maximale en faveur des Bleus, qu'en est-il de ce cru 2021 gâché contre l'Italie ? Certes, laest désormais invaincue depuis 32 matchs et semble inarrêtable dans ce championnat d'Europe. Mais les hommes de Roberto Martinez avaient les armes pour relever le défi de la. Que ce soit Lukaku, trop court d'un morceau de crâne ou stoppé sur le gong par Spinazzola, De Bruyne - présent sur la pelouse de Munich malgré une déchirure ligamentaire de la cheville selon l'intéressé après la rencontre - qui a vu Donnarumma justifier son statut de grand gardien, ou encore Doku, feu follet Lire la suite de l'article sur SoFoot.com